プロ野球ファーム・中地区のハヤテベンチャーズ静岡は「富士山（２２３）の日」の２３日、静岡駅北口地下イベントスペースで出陣式を開催した。スタッフ、選手ら４０人が参加。新人選手を代表して前阪神の野口恭佑外野手（２５）が「選手たちはそれぞれ夢や目標、色々な思いがある。それを達成するために一生懸命プレーして、勝利に貢献出来るように頑張ります」と、あいさつ。１年目でのＮＰＢ復帰を目指す元トラ戦士が、詰めかけた約３００人の市民の前で今季に賭ける思いを語った。

「育成、再生、そして勝つ」を基本理念として活動しているハヤテ。ドラフト指名や、元ＮＰＢ組は１２球団への復帰を目指してきたが、昨季は果たせかった。元埼玉西武で、静高出身の２年目・鈴木将平外野手（２７）は「今年こそ一人でも多くの選手がＮＰＢ復帰や、ドラフト指名の選手がかかるように応援よろしくお願いします」と、ファンに呼びかけた。続けて、「地元の選手としてもっともっといいチームになるように、伝統を作っていきたい」と、抱負を語った。

出陣式後には、スタッフ、選手たちが駅を歩く市民にビラ配り。写真撮影やサインにも応えた。「年々、市民から勝って欲しい、という熱気が大きくなってくるのを感じる」と、赤堀元之監督（５５）。来月１４日にちゅ〜るスタジアムで開幕するＤｅＮＡ戦への来場を呼びかけた。