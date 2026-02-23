ロックバンド「LUNA SEA」のドラムス、真矢（しんや、本名山田真矢＝やまだ・しんや）さんが17日午後6時16分、死去した。56歳。神奈川県出身。葬儀・告別式は近親者のみで済ませた。突然の訃報に歌手の大黒摩季（56）が23日、自身のインスタグラムを更新し悲痛な思いをつづった。

以下は大黒の投稿全文。

戦友よ、安らかに眠れ

今日、東京で

春一番が吹いた

まるで厳しい冬が

なかったかのように

暖かく穏やかな休日

私の心は土砂降りだ

昨日、SUGIZOくんから

発表がある前にと

胸が張り裂けるほどの

悲報と、3/12のLIVEに向けて

どれほど真矢くんが懸命に

病気と闘っていたか

そして

「真矢がお世話になり本当にありがとう。

摩季ちゃんには感謝しかありません。」

とメッセージが届いた

感謝するのは私のほう

真矢くんがいなかったら

今の大黒摩季のLIVEは

なかった

成長＆進化しようと毎回

コースレコードをお互い

更新しようと切磋琢磨し続ける

なんて面倒くさいことに挑まなかった

あらゆるピンチの時だって、ドラムで

お客様を惹きつけて私に再生の時間を

与えてくれた歌手大黒摩季の

命の恩人

言ってみれば私はLUNA SEAの

スピンオフ

2000年に終幕してから

まもなくして私のイベント出演

でバンマスを務めてくださった

武部さんが

（私の救世主＆音楽監督＆

名ピアニスト：武部聡志）

「摩季蔵、せっかくならめちゃくちゃ

ROCKなサファリパークBANDを

組まない？」

と、真矢くんを紹介してくれた

めっぽう明るく見せながら

もの凄くナイーブで真面目で

人に見せるキャラと

根っこの自分が時々ケンカする

どこか私と似ている気がした

懐かしい写真を見てると

まるで兄弟みたい

LUNA SEAを背負わず

いちサポートミュージシャンに

なることへの不安とたくさんの

「初めて」に真摯に

立ち向かってくれた

そもそも最初のリハーサルで

「探し続けていた好みのタイム」

それってポンタさん以来の感動

（日本を代表するドラマー：

村上“”ポンタ秀一）

同い年というのもあり

根っこSHY同士の私たちだったけど

言葉なしに、リズムでシンクロ

したね

その頃は私も、Beingを出て

独立し、後ろ盾のない、所謂

業界の洗礼を受け、向かい風に

突っ込んでは、心も体も全身

打撲みたいな

その上

最愛の父が逝ってすぐに母も

脳出血で半身麻痺

三重苦どころではない五重苦に

涙も出ないほど

辛い時期だった

それは真矢くんもどこか

似た思いで

生きるために色んな生き方

模索したって結局

音楽でしか生きられない

私たちだから0から積み上げる

しかないよね

と、それから

LUNA SEAが復活するまで

真矢くんは大黒摩季サウンド

の要になった

2010年、LUNA SEAの

活動開始が決まった時

「摩季ちゃん、ごめんね

LUNA SEAに戻るね」

謝らなくていいのに

申し訳ない顔をしてたから

『何言ってるの！やっとホーム

に帰れるんだから、新しい真矢

見せて驚かせてあげなよ！

大丈夫、ソロって生き物は

いつも借り物競走だからね、

心からの敬愛と感謝して

送り出すよ！』

て二人で笑顔で抱き合ったことが

鮮明に思い出される

今、ベランダで春風に吹かれながら

真矢くんの写真をアルバムに

移してると、涙も想いも込み上げて

私みたい家族もない

子供も失えるものさえない者が

生きてて

真矢くんみたいに愛するものも

野望も沢山あって生きたくて

闘ってる人が召されるのか

神様なんていない

いたとしても酷すぎる

本当に代わってあげたかった

弟の礼騎とも、私が行けなくても

一緒にご飯に行ったりゴルフしたり・・・

彩ちゃんと子供達も

家族ぐるみで

生まれた時から時々の成長を

見られるミュージシャンは本当に

少ない

マネージャーの

アズもずっと一緒に共に

闘ってきた

真矢くんを真矢でいさせられた

守り抜いたアズは本当に偉かったよ

どんなに不条理なことがあっても

真矢くんが人の悪口言わないから

私はすぐに毒づくけれど、

「人を責めても何も変わらない

自分を責めて自分が変わった方が

よっぽどためになる」

ってこと、真矢くんから学んだ

親友であり同志であり

最高の戦友だった

まだ礼騎が逝って半年も経たないうちに

取り残されるのはもううんざりだ

ZARDの泉水ちゃんも

ポンタさんも

服部克久先生も

小倉さんも・・・

真矢くんまで

そっちの方が温かくて

楽しそうでならないよ

本当は寂しがり屋の

真矢くんだから誘って

くれたらよかったのに

無風で無職な虚無に

やっと色がつきそうだったけど

また虚無に逆戻り

生きてるだけで丸儲け

とはいうけれど

生きてることがこんなに

辛いなんて思いもしなかった

戦友よ、まずは安らかに眠れ

そして目覚めたら

まずは愛しい家族

そしてアズ、LUNA SEAと

SLAVEの皆さんに真矢くんらしい

明るく朗らかな光りでこの先の

道を照らしてあげて

皆様も

どうか真矢くんの大好きなところ

愛してやまないところ天に向かって

語ってあげてください

照れながら絶対に喜ぶから

私もお線香5本分

愛を語りました

大黒摩季

大黒組

真矢くんに照らしてもらった

全てを代表して

胸いっぱいの敬愛と感謝を込めて

最大級のご冥福をお祈りします

戦友よ

共に闘ってくれて

心の底からありがとう