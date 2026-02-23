歌手の坂本冬美（58）が、23日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。人気歌手との交流を語った。

坂本は「30年以上の付き合い」という演歌歌手・藤あや子の“おっちょこちょい”な人柄について、「毎回新鮮」と吐露。「去年ある方の還暦のお祝いを一緒にやったんですけど」と切り出した。

ケーキにろうそくを立て、歌を歌おうというタイミングで、写真うつりを気にしてケーキを移動することになった。すでに火を付けていたため、藤が「じゃあ、いったん消しとくね」と息を吹きかけてしまったという。

坂本は「その方のお誕生日なのに先に吹いちゃった」ため「やっちゃった〜」と困惑。藤に対し「あやちゃん、消しちゃダメじゃない」と指摘すると、藤はガハハ笑いで動じず。「当のご本人は何も言えずに笑ってらっしゃって」と振り返った。

そして坂本が「“当のご本人”っていうのが中森明菜さんだった」と説明すると、司会の黒柳徹子は「そうなの！？」とびっくり。「明菜ちゃんって、そんなに皆さんと付き合ってるの？」と驚いた。

坂本は、自身と中森を同じスタイリストが担当している縁で「ご飯をご一緒させていただいたり」と交流があることを解説。黒柳が「お元気ですか？あの方」と案じながら「明菜ちゃんが去年還暦ってね。私は凄い若い時しか知らないから。ベストテンの時ね」と懐かしむと、坂本も「青春時代です」と語っていた。