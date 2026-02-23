大相撲春場所（3月8日初日・エディオンアリーナ大阪）で幕内上位へ番付を上げ、初の上位総当たりの15日間に臨む幕内・藤ノ川（21＝伊勢ノ海部屋）が23日、出身地の京都市で激励会に臨んだ。

師匠の伊勢ノ海親方（元幕内・北勝鬨）、父の甲山親方（元幕内・大碇）らと出席し、200人以上の支援者から激励を受けた。「（春場所では）大相撲に入ってからの夢だった結びの一番で相撲が取れるかも知れない。最後の相撲に相応しい、日本中を熱狂させる相撲を取りたい」と謝辞で意気込みを語って拍手を浴びた。

西前頭7枚目の初場所で10勝し、24日発表の春場所番付で三役目前まで上げると見られる。春場所前の稽古では持ち味のスピードにさらなる磨きをかける意気込み。部屋がある大阪府松原市には大関・琴桜（28）らを擁する佐渡ケ嶽部屋があり、高校相撲界の名門・埼玉栄の先輩でもある大関の胸を借りに行く。また、同市内には初の綱獲りに挑む大関・安青錦（21）が所属する安治川部屋もある。師匠の安治川親方（元関脇・安美錦）からはすでに出稽古にくるよう連絡されているそうで、仕上がりを見ながら検討する。

「三役に上がるには勝ち越さないといけない。ガンガン出稽古へ行きます」。前日21歳の誕生日を迎えたばかりの幕内最年少力士は、土俵で見せる気迫をすでに身にまとっていた。