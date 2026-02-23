歌手の小林幸子が２３日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。「幸子会」なる女子会を開いたことを明かした。

小林は「先日、第２回目となる林真理子さんが命名した、幸子会を開催しました！！」と報告した上で「林真理子さんの仕切りで始まったこの会 みんな、お仕事が違う女子会 メンバーは、林真理子さん！安倍昭恵さん！編集者の中瀬ゆかりさん！秋元康さんの奥様で、元超アイドルだった麻巳子ちゃん！」と異色のメンバー構成。

さらに「お店は、麻巳子ちゃんの行きつけの隠れ家的なイタリアン こちらのお店、お料理もワインもめちゃくちゃ美味しいお店で、ガールズトークで盛り上がりました 最後は、ちゃんとみんなで割り勘！！」と支払いは割り勘だったことを明かした上で「久しぶりの割り勘で、バタバタして小銭落として、昭恵さんが拾ってくれるてｗ ゆかりさんがお会計してくれて、みんなに両替してくれて、車の手配は、麻巳子ちゃんがやってくれた〜」とエピソードを披露。

その上で「いや〜！！ ！！楽しかった♡皆んな仕事を離れてのトークは、面白いぁ〜 みんなとってと良い方達ばかりの幸子会でした 次回は夏にねと約束しました」とつづり、添付した画像について「写真見ると、なかなか凄いメンバーよね」と振り返っている。