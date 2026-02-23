ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪の閉会式が22日（日本時間23日）に行われた。ミラノから東へ約140キロのベローナにあるローマ時代の円形闘技場が会場。フィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）の入場の際の行動に、海外からも驚きの声が上がった。

スピードスケート男子の森重航とフィギュアスケート女子の坂本花織が日本の旗手を務めた閉会式。各国の旗手が入場した後、日本選手が会場に姿を見せた。りくりゅうも参加。木原が三浦を持ち上げるリフトを披露するシーンもあり、すっかり有名になった“木原運送”が営業と海外のファンも話題にしている。

「キハラ運送が絶好調（笑） りくりゅう、最高！」

「りくりゅうが、閉会式でもりくりゅうしてる」

「いかにも、りくりゅうがやりそうなことだね」

「りくりゅうが運んでる（泣）」

「閉会式でもりくりゅうの瞬間、尊すぎる……」

「ペアの選手がリフトをしながら入場してくるのが本当に好き」

「最後の最後まで、最高に可愛いりくりゅう全開だった！」

今大会の日本選手団は金5、銀7、銅12。冬季五輪では史上最多となる24個のメダルを獲得した。特にフィギュアは金1、銀3、銅2と計6個のメダルで、こちらも史上最多だ。



