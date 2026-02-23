実は【ダイソー】で買えちゃうんです！ 出会えたら即カゴ♡「ディズニーバッグ」

「毎日持ち歩きたくなる、可愛いバッグが欲しい！」そんな人におすすめしたいのが、【ダイソー】から登場した、ミッキーマウスのワンポイントが目を引くバッグ。シンプルなベースとモノトーンカラーなので、キャラクターアイテムでも取り入れやすそうです。店舗で見つけたらぜひカゴに入れて！

大人が持ちやすいシンプルな黒トート

【ダイソー】「ナイロントートバッグ（ミッキーマウス）」\330（税込）

キャラクターものは子供っぽく見えそうという大人女性も、黒を基調としたバッグなら持ちやすいかも。今回注目したのは、中綿入りでふんわりとしたフォルムが今っぽいショルダーバッグ。フロントに施されたミッキーとロゴの刺繍が、可愛らしいアクセントに。内布に鮮やかなブルーが使われており、細かいところにもこだわりが感じられます。

エコバッグにも使える帆布風トート

【ダイソー】「トートバッグ（ミッキーマウス）」\550（税込）

ナチュラルな帆布風の素材で、デイリー使いしやすいトートバッグ。@ftn_picsレポーターのとも*さんによると「柔らかめの素材なので、小さく折りたためます」とのことで、いつものバッグに入れておけばエコバッグとしても活躍しそう。A4のファイルがすっぽり入る大きさで収納力もバッチリです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。