JOCがインスタグラム更新

22日（日本時間23日）に閉幕したミラノ・コルティナ五輪で、フィギュアスケートの日本勢が躍動した。日本オリンピック委員会（JOC）は選手とコーチの絆を示す写真をインスタグラムに公開。ファンからは様々な声が上がった。

JOCのインスタグラム公式アカウント「TEAM JAPAN」は、「その強い絆でともに掴んだメダル」として4枚の写真を投稿した。

男子で銅メダルの佐藤駿と日下匡力コーチが抱き合い、男子銀メダルの鍵山優真は父・正和コーチとカロリーナ・コストナー・コーチに挟まれ笑っている。女子銀メダルの坂本花織は中野園子コーチに抱きしめられ、女子銅メダルの中井亜美は中庭健介コーチの隣で満面の笑みを浮かべて両腕を突き上げた。

選手を支えたコーチ陣にも、ファンから賛辞が相次ぐ。「選手を導き支えるコーチの存在感も光る大会でした」「選手とコーチ、お互いを信じる真っ直ぐな瞳に、言葉にできないほど深い愛を感じます」「今大会では日本フィギュアスケート組が選手＆コーチ共に弾ける笑顔で印象的でした」「日下先生のウィニングラン最高でした」などのコメントが寄せられた。

大会中、特に日下コーチはそのリアクションでも話題に。競技終了後、客席に向かって大きく拳を突き上げたり、飛び跳ねるようにリンクサイドを移動する姿がSNS上でバズった。海外ファンの間でも「本当にとっても幸せそうな日本人！」「コーチが選手と同じくらい熱烈に祝福してるときが、特別な瞬間」「誰かこの男にテレビ番組をあげて」「可愛すぎるだろ」などと注目されていた。

今大会のフィギュアはほかに団体で銀メダル、ペアで三浦璃来・木原龍一組が金メダルを獲得し、メダル6個と躍動した。



（THE ANSWER編集部）