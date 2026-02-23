ダービー大敗のトッテナムにOBのジェイミー・レドナップ氏が警告

イングランド・プレミアリーグのトッテナムは現地時間2月22日、リーグ第27節でアーセナルと対戦。

ノースロンドン・ダービーで1-4の完敗を喫した。トッテナムOBのジェイミー・レドナップ氏は、パフォーマンスが上がらなければ降格が現実になると警告した。

トットナムはトーマス・フランク監督から元クロアチア代表イゴール・トゥドール氏に監督交代しての初陣だった。前半こそ1-1で乗り切ったものの、後半にはチーム力の差を見せつけられるように失点を重ねて終わってみれば3点差での完敗だった。

スポーツ専門局「ESPN」に、元トットナムのイングランド代表歴を持つレドナップ氏は「アーセナルがはるかに優れていた。まるで違うリーグのようだ。トッテナムは気をつけないと、来シーズンは違うリーグにいることになるかもしれない」と、古巣に警告した

さらに「こんなパフォーマンスを続けていてはダメだ」と、レドナップ氏が厳しい言葉を投げかけた。勝ち点29のトットナムは、降格圏とわずかに勝ち点4差で、リーグ戦における最後の勝利は昨年12月28日までさかのぼる。

昨季はUEFAヨーロッパリーグ（EL）を制しながらリーグ17位で辛くも残留という二面性のある成績だったトットナムだが、今季はさらに厳しい戦いを強いられている。（FOOTBALL ZONE編集部）