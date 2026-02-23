SixTONES・ジェシー、“腹筋バキバキ”10キロ越え減量秘話 高校生時代の貴重VTRも公開
6人組グループ・SixTONESのジェシーが、24日放送の日本テレビ系「『ザ！世界仰天ニュース』大食いでも太らない 女子の体の秘密スペシャル」（後9：00〜後9：54）に出演。同番組14年ぶりの登場となる。
【番組カット】興味津々！新レギュラー・松島聡（timelesz）
ジェシーは、同番組「高校生スペシャル」に16歳で出演した時の貴重なVTRを公開。さらに、特技として当時披露していたあるモノマネを早速スタジオでジェシーが実演してスタジオを沸かせる。また、SixTONESのYouTube企画でわんこそばにチャレンジしたという大食いエピソードも明かす。
さらに、ジェシーが雑誌の企画で10キロ超の減量にチャレンジした際のエピソードも。腹筋をバキバキに仕上げた雑誌の表紙にスタジオ大興奮。その企画をきっかけに鍛えることが趣味になったと語る。
同番組には、ジェシーのほか、角田夏実、村重杏奈、タイムマシーン3号（山本浩司、関太）がゲスト出演し、松島聡（timelesz）がレギュラー出演。笑福亭鶴瓶がMC、杉原凜アナウンサーがアシスタントを務める。
