飼い主さんにジャーキーをもらったポメラニアンさん。大喜びをしているものの、なぜかすぐには食べずに…。思っていたのと違う行動が話題になっているのです。

ずっと見ていたくなる微笑ましい光景は記事執筆時点で94万回を超えて表示されており、5.2万件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：ジャーキーをもらった犬→『喜んで食べる』と思いきや…予想を上回る『まさかの行動』】

ジャーキーをもらった犬が…

Xアカウント『@nagomi_kedama』に投稿されたのは、ポメラニアン「なごみ」ちゃんのお姿。

この日、飼い主さんに大好きなジャーキーをもらったというなごみちゃん。大喜びしていたものの…なぜか、すぐには食べずにまさかの行動をとったというのです。

思ってたのと違う『まさかの行動』に反響

床に置かれたジャーキー、なぜかその周りをグルグルと走り回り始めたのだといいます。

決して目を離さず、ジャーキーを中心にバランス良く回り続けながら完全包囲を決め込んだというなごみちゃん。

レールが敷かれているのかと思うくらい、上手にキレイに回るお姿はまるで動くぬいぐるみのようだったといいます。

食べるでもなく、触れもしない…。ただただ完全に包囲するという謎に満ちたなごみちゃんの可愛すぎる行動は多くの人々をほっこり和ませ、笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「これどういう心境なんだろう」「いや、面白すぎですｗｗ」「かわいすぎます…！が！このままだとバターになっちゃいますね」「台風1号が発生しました（笑）」などのコメントが寄せられています。

あざとさにも定評あり！甘えん坊な女の子♡

『自慢の短い足をﾌﾞｲﾌﾞｲいわせてる頬袋系のﾆｺﾆｺどすこい短足毛玉』という素敵なキャッチフレーズの持ち主であるなごみちゃんは、甘えん坊な女の子。飼い主さん曰く、嬉しい時はたくさん回ってくれるのだそう。

そのあざと可愛さには定評があり、自身の可愛さを武器にパパさんを日々メロメロにしているのだとか。ご家族に溺愛されながら幸せに暮らすなごみちゃんのお姿は、ポメラニアンの魅力やたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@nagomi_kedama」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。