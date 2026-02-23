カッコいい顔をしたウルフドッグ→『クールな性格かな』と思いきや…ギャップがありすぎる『まさかの光景』が44万再生「たまらん」「撫でたい」
強面イケメンなウルフドッグさん。クールな性格なのかなと思いきや、ギャップのある可愛すぎる行動がInstagramで話題に！記事執筆時点で再生数44万回を突破し、「可愛くてたまりません！！！」「顔かっこいいのに甘えん坊でめちゃくちゃかわいい♡」「甘えたい圧が強いw」などの声が寄せられました！
【動画：カッコいい顔をしたウルフドッグ→『クールな性格かな』と思いきや…ギャップがありすぎる『まさかの光景』】
カッコいい顔のウルフドッグさん
Instagramアカウント「ローズウルフ ウルフドッグ犬舎(@rosewolfjp)」さまは、ウルフドッグの犬舎を営んでおり、ウルフドッグやローズウルフの魅力を発信しています。
投稿者さまのお家には、「ギン」くんというウルフドッグが他のウルフドッグたちと暮らしているのですが、とにかくお顔立ちがとってもイケメン！まるで狼のような強面でシュッとした顔立ちは、「性格はクールなのかな？」と思わせる風貌です。しかし……
実はとっても甘えん坊なんです！ナデナデしてもらうことが大好きで、頭や顎を撫でてもらうとうっとりとした表情を見せるというギンくん。
他のわんこがやってきて、そちらが撫でられているのを見ると……
「ちょっと！俺をもっと撫でて！」と隣にいたわんこの目の前に顔を割り込ませて「もっと撫でろ」アピールをしてくるギンくん。強面イケメンな見た目とは裏腹に、とても甘えん坊で可愛らしい性格のわんちゃんのようです。
甘えたい欲が強すぎて…
その後も甘えん坊レベルが徐々に上がっていくギンくん。他のわんこがやってくると、すぐさま目の前に割り込み、ナデナデを独占しようとアピール！
さらに、ナデナデを独占したいギンくんは……
なんと足の間に入り込み、他のわんこたちの邪魔が入らないように牽制し始めたのです！なんて独占欲が強いのでしょう……。
その後も他のわんこたちが撫でられているのを見ると、すぐにアピールを開始！「俺を撫でてよ～」「もっと撫でて～」と甘えん坊全開で独占欲をむき出しにするギンくんなのでした！
独占欲の塊行動がSNSで話題に
独占欲の塊なギンくんの可愛すぎる行動は、Instagramに投稿されると記事執筆時点で44万回以上再生されるほど話題に！
コメント欄には「可愛くてたまりません！！！」「顔かっこいいのに甘えん坊でめちゃくちゃかわいい♡」「甘えたい圧が強いw」といった声が寄せられ、多くの人が見た目と内面のギャップにやられてしまったようです。
そんな可愛らしいギンくんも暮らす犬舎の様子は、Instagramアカウント「ローズウルフ ウルフドッグ犬舎」さまでご覧いただけます。賑やかでカッコいい、ウルフドッグたちの日常を覗いてみてくださいね！
写真・動画提供：Instagramアカウント「ローズウルフ ウルフドッグ犬舎(@rosewolfjp)」さま
執筆：しおり
編集：わんちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。