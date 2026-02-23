プレミアリーグ第27節トッテナム対アーセナルのノースロンドンダービーは1-4でアウェイチームの完勝に終わった。



前半は互いに1ゴールずつを奪う拮抗したゲームだったが、後半はアーセナルがスパーズを圧倒。エベレチ・エゼ、ヴィクトル・ギェケレシュがそれぞれ得点を挙げ、シーズンダブルを達成した。



勝利したアーセナルは勝ち点を積み上げ、61ポイントに。2位マンチェスター・シティにプレッシャーをかけた。





この試合結果を受け、元マンチェスター・ユナイテッドのギャリー・ネヴィル氏は『Mirror』にて、今季はアーセナルがマンチェスター・シティのホームであるエティハド・スタジアムで白星を挙げ、リーグ優勝を成し遂げるだろうと予想した。「アーセナルが優勝した時のゴールを思い出す。あれは決定的なものだった。スタジアムだけではなく街全体を黙らせた。あの日マンチェスター・シティのホームに行けば、確実に彼らを黙らせることができるだろう。ただ、逆に3年前のようにシティに打ちのめされたらこちらが揺さぶられてしまう」「ミケル・アルテタなら、試合前に確実に有利な状況を作っておける。私は予想が下手だけど、今年は彼らがシティに勝利するシーズンになるだろう」「その時、ようやく彼らが本当にチャンピオンだと自分たちのことを認識できるはずだ。でも、これは大胆な予想で、それまでに多くのことが起きると思う」「シティは反撃してくるかもしれない。ただ、彼らは勝ち点を落とすだろう。調子はいいが、ニューカッスル戦ではそれほど粘り強くはなかった。以前のような圧倒的な強さと支配力はなくなっている」プレミアリーグは第38節まで予定されており、シティ対アーセナルの天王山は第33節に行われる。それまでに互いに対チェルシーの試合が予定されており、無敗で第33節に臨むことはできるのだろうか。