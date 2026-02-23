イングランドの2部に相当するチャンピオンシップの第33節シェフィールド・ユナイテッド対シェフィールド・ウェンズデイの一戦が行われ、2-1でホームチームの勝利となった。



先にリードを得たのはホームチームだ。元リーズのパトリック・バンフォードが2分に先制点を挙げると、19分にハリソン・バローズに追加点が生まれ、試合を有利に進めていく。



しかし、49分にはマンチェスター・シティからレンタルで加わっているカルビン・フィリップスが一発レッドで退場。その4分後にシェフィールド・ウェンズデイのチャーリー・マクニールが得点を挙げ、差を縮めた。





ただ、そこからは人数有利を生かせず、ダービーで敗れてしまった。この黒星でシェフィールド・ウェンズデイの3部への降格が決まった。現在のシェフィールド・ウェンズデイの勝ち点はマイナス7。10月と12月に支払い規則の複数回の違反が見つかり、勝ち点18が減点されている。そういった背景もあり、チームも絶不調。公式戦28試合で白星がない。リーグ戦では10連敗となっており、『TheGuardian』によると、16-17シーズンのロザラムの記録に並んでしまったという。また、降格についてもEFL(英2部、3部、4部)では19-20シーズンに財政難でシーズン開始前にリーグ追放となったベリーを除けば、最速での降格となる。