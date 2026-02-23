ONE N’ ONLYが、メジャー2ndシングル『WARAiNA』（ワライナ）を結成8周年の記念日となる4月29日にリリース。また、あわせてジャケット写真も公開となった。

今作の表題曲「WARAiNA」は、突き抜けた多幸感と華やかなパレード感のある、歴代級の笑顔が詰まった“ハイパースマイルソング”。ONE N’ ONLYが向かう未来の明るさを表すようなポジティブなエネルギーに溢れた楽曲となっている。

商品形態は、初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤、メンバーソロ盤5種の全8形態。グループカラーであるホワイトを身にまとい、グループの活動をSWAG（ファン名）が彩ってきた軌跡をイメージしたカラフルなイメージとなっており、ソロジャケット写真は、3Dのリボンのようなカラフルなモチーフとフラワーからメンバーが飛び出してくるようなものとなっている。

CDには、「WARAiNA」を含む全3曲を収録。初回限定盤A／Bには、52ページのフォトブックに加え、初回限定盤限定のユニットトレーディングカードを封入。さらに特典映像として、今作のアートワーク撮影やレコーディングの様子に密着したビハインド映像が収められる。

また、発売記念イベントの開催も決定。詳細は2月27日19時に発表予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）