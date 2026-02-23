アリサ・リウの人気が“急上昇”…「20万人だった頃が懐かしいな」インスタフォロワー数420万人以上に爆上がり【冬季五輪】

アリサ・リウの人気が五輪の活躍で急上昇となっている(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子シングルで金メダルを獲得した米国のアリサ・リウの人気が急増しているようだ。

米国選手団の公式インスタグラムは、五輪開始前には約33万人だったアリサ・リウのインスタグラムのフォロワー数が10倍となる330万人を突破したことを伝えると、日本時間2月23日の14時過ぎの時点で420万人以上となっている。

これには、ファンから「我らがベイエリアのクイーン！」「ずっと応援しています！アリサ、おめでとう！」「震えるほど最高！！彼女のポジティブなエネルギーにはいつも救われます。本当におめでとう！！」「20万人だった頃が懐かしいな。今の活躍は本当に胸が熱くなる。最高に誇らしい！」と、祝福の声が相次いだ。

