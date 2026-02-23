元モーニング娘。でタレントの保田圭が２３日に自身のインスタグラムを更新。亡くなった「ＬＵＮＡ ＳＥＡ」真矢（しんや、本名・山田真矢＝やまだ・しんや）さんの妻で、ともにモー娘。で活躍した石黒彩を気遣った。

真っ白な画像に文章を投稿。「お目にかかる機会がたくさんあったわけではありませんでしたが、 勝手に親戚のように思わせて頂いておりました。初めてお会いした日、 中華料理の味がわからなくなるほど緊張していた私に、 とても気さくに接して下さったお姿が忘れられません」と真矢さんとの初対面を思い出す。

石黒は初期メンバー、保田は２期生として加入。モー娘。として共に過ごした仲だ。石黒さんのことを「彩っぺ」と呼びながら「真矢さんの話をしている時の彩っぺは、いつも幸せそうでした。 そんな、最愛のご家族を失った彩っぺの気持ちを思うと言葉になりません。心よりご冥福をお祈りいたします」と石黒の悲しみに寄り添った。

真矢さんは１７日午後６時１６分に死去した。５６歳だった。昨年９月に脳腫瘍を患っていること、２０２０年にステージ４の大腸がんと診断されていたことを公表していた。バンドの公式サイトで「懸命なリハビリを続け、３月のライヴではドラムを叩くことを目指していた中、容態が急変し、あまりにも早い旅立ちでした」と報告。葬儀は遺族の意向により近親者のみで執り行ったという。

妻の石黒は２３日に自身のインスタグラムで夫の死を報告。「本人は３月のライブに向け、そしてその先の完全復活に目標を立て、 未来への希望にあふれる中での体調の急変、逝去となりました。５年９ヶ月の間、病気と戦い続け、その間も常に前向きで懸命な姿は誇らしく、そんな真矢に寄り添い支えることが私の幸せでした」と回顧した。