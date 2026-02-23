参加者は少ないけれど！

「熊本城マラソン」と言えば1万3000人が参加する全国区の大会です。一方で、その1か月前に、同じ熊本市内で わずか60人のランナーを地域住民で迎える大会があります。

【写真を見る】1万3000人の巨大大会の陰で…同じ熊本市内で参加者60人「超ローカルマラソン」が愛される理由

「ムードがいいですね」

「アットホームな感じがあっていいかなと」

多くのマラソン大会が自治体主導で開催される中、企画から運営まですべて住民が取り組む大会に潜入します。

舞台は熊本市の富合地区。

かつて富合町だった地域が、2008年に熊本市と合併し、その後は新幹線の車両基地などが整備され、周辺環境も大きく変わる中、2011年に地域の魅力を知ってもらおうと始まったのが「富合町健康マラソン大会」です。

このイベントを運営するのは、地元の陸上競技協会に所属する地域の人たち。

大会の準備などはすべて自分たちの手で行っています。

走るよりキツいよ、コース整備は

その中でも特に力を入れているのがコースの整備です。

コースには、普段は立ち入ることができない約1.5kmの道が含まれていて、ランナーが安全に走れるように草刈りや伐採します。

富合町陸上競技協会 高森光男 会長「安心安全に走ってもらうためには、きちんとしたコースを作り上げないといけないという思いから、一生懸命やっている」

※高は「はしごだか」

運営スタッフ「 あとから腕がパンパンです」

運営スタッフ「準備の方がマラソンを走るよりも大変だなという気持ちで準備しています」

作業開始から6時間、コースの整備が終わりました。

なぜここまで手間をかけるのでしょうか？

富合町陸上競技協会 高森光男 会長「みんなに喜んで帰っていただくというのが一番。事故なくですね、帰っていただく。来年もまた参加したいというお客さんが一人でも増えたらいいなと」

そして迎えた大会当日。

早朝からゼッケンの準備や給水所の設営などが進められていました。

運営費用は参加費の他、協賛金によって賄われています。

富合町陸上競技協会 高森光男 会長「継続していくためには資金力が大事なので、そこは自分たちで考えながら経費を削減してやっていますね」

当日の運営には住民のボランティアスタッフも参加。

限られた費用でも大会を続けてきました。

ボランティアスタッフ「高森さんから声をかけられて。富合のために何か貢献できることがあればなという思いで」

スタートラインに並んだのは・・・60人

いよいよスタート。

熊本県内から集まった約60人のランナーが走ります。

コースは九州新幹線の車両基地、熊本総合車両所の外周約3.2km。

新幹線を間近に眺めながら走れるのも、この大会ならではです。

住民が草刈りをしたこの日だけ開放される道を通ってフィニッシュを目指します。

参加者「皆さん頑張られてて、すごく地域に根ざした取り組みをされてるなと」

参加者「アットホームな感じでいい大会ですね」

参加者「非常にローカル感があって、ゆるっと加減がいいですね」

フィニッシュ地点は九州新幹線の線路の下。フェンスを使うことで限られた人数でも安全に運営できるよう工夫しています。

頑張れ頑張れ！ラストラスト！頑張れ！

富合町陸上競技協会 高森光男 会長「最後笑顔で完走される姿を見ると、やってよかったなっていう感じはありますね」

マラソンの後には来場者全員に豚汁が振る舞われ、地元の農家から調達したコメや野菜などが当たる抽選会も行われました。

――参加したランナーは

「いつもは行けないところも走れて、また特別な体験もできてですね、いい経験ができたなと」

「こうやって走った後に話したりとか交流の場になっているんで、とてもいいなと思います」

「新幹線横目に走れて楽しかったです。これからも続いていけばいいなと思います」

「楽しかったです！」

「地域の皆さんの健康を支えてくれるような存在だと思います」

住民が力を合わせ作るマラソン大会。

走る主役はランナー、大会の主役は走らない地域の人たちです。

富合町陸上競技協会 高森光男 会長「マラソン大会も人口が増えると活性化になると思うんですよね。こういうイベント事は人と人のつながり、そういった部分が一番大事かなと。来年以降もそういった形で続けていければと思います」