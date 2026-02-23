ロックバンド「ＳＩＡＭ ＳＨＡＤＥ」のドラマー・淳士（Ｊｕｎ−ｊｉ）が２３日、自身のＸを更新。ロックバンド「ＬＵＮＡ ＳＥＡ」のドラマー、真矢（しんや、本名・山田真矢＝やまだ・しんや）さん（享年５６）が亡くなったことを受け、心境をつづった。

淳士は「真矢さんの最期、看取ることができました。通夜でお別れもしてきました。」と報告し、「まだ全く現実として受け止められてません。つらすぎる。。」と現在の心境を明かし、「でもステージはちゃんとしないと。。真矢さんに怒られちゃいますしね。。」とつづるも、「今は、、よくわからないです。」と、早すぎる死を受け止めきれずにいる様子を記した。

この投稿には「淳士さんがしっかりとそばでお別れしてくれて真矢さんも安心してるはずです。」「淳士さんがそばにいてくださったと知れて、少し安心しましたし、ありがとうと言わせてください」「淳士くんのドラムには真矢くんが生き続けてるよ」「淳士さん、お気持ちの整理がままならない中、お言葉ありがとうございます。」「最期まで淳士さんが側に居てくれて、真矢さんも心強かったと思います。」などの声が寄せられている。

真矢さんは昨年９月に大腸がんおよび脳腫瘍で闘病していることを公表した際、自身の代役として淳士をドラム担当に指名しており、信頼関係を築いていた。