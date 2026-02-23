ロックバンド「ＬＵＮＡ ＳＥＡ」の真矢さんがプロデュースをしていたラーメン店「天雷軒」が２３日、インスタグラムを更新。真矢さんの死を悼んだ。

天雷軒は「【天雷軒プロデューサー真矢さんを偲んで】」と書き出し、「『人を笑顔にしたい』という真矢さんの熱い想いから、天雷軒は始まりました。そして、創業時に自信を持って完成させた天雷軒の看板である『琥珀醤油ラーメン』をずっと愛してくれていました」と振り返った。

続けて、「常にスタッフにも優しい笑顔で接してくださり、応援してくださり、楽しいお話でお店の空気を和ませてくださるお人柄に、皆が心から惚れていました。真矢さんからの一言一言が、私たちにとって大きな支えでした」としのんだ。

最後に「真矢さんが託してくださった想いを引き継ぎ、これからも一杯一杯に心を込めて、変わらぬ味と姿勢で走り続けてまいります。心よりご冥福をお祈り申し上げます」と、スタッフ一同名義で誓っていた。

天雷軒は四ツ谷本店と麹町店がある。Ｘ（旧ツイッター）では「誠に恐れ入りますが、店舗スペースの都合により献花台の設置およびお花・お品物・お手紙等のお預かりは、現時点では控えさせていただいております」としている。

真矢さんは、１７日に死去していたことが、２３日にバンドの公式サイトで発表された。５６歳だった。葬儀・告別式は近親者のみで済ませたという。