公立高校として全国で初めて宇宙専門のコースを設けた和歌山県立串本古座高校（串本町）の校舎屋上に、直径３メートルのパラボラアンテナが設置された。

高度約８００キロを周回する人工衛星のデータを受信して授業や部活動で活用する。（望月弘行）

アンテナを製作したのは、和歌山大学に設置されているパラボラアンテナの管理を担う機械金属加工業「赤井工作所」（岩出市）。宇宙教育活動の推進を目的に、県教育委員会を通じて同高校に無償で貸与した。

同社はアンテナ本体に加え、自動で人工衛星を追尾するシステムや受信したデータを解析して画像化などをすることができるソフトウェアも提供した。校舎３階には新たに「通信管制室」が整備され、モニター画面や操作機器が置かれた。

同高校は２０２４年度に「宇宙探究コース」を開設。現在は１、２期生計１１人が在籍している。パラボラアンテナは昨年１２月に設置され、今年４月から３年の授業「衛星データ分析と活用」で本格的に使用を始める。授業では地球観測衛星のデータを受信して雲や台風の動きを分析したり、人工衛星の軌道などを確認したりするという。

１月下旬には通信管制室で「パラボラアンテナお披露目会」が開かれた。アンテナが直前に受信した地球観測衛星のデータがモニターに映し出され、生徒たちは日本列島周辺に広がる雲の動きや地表温度の分布変化などに見入っていた。

同コース２年の生徒（１７）は「ほぼリアルタイムで台風の様子などが確認できるため、自分たちで気象を予測することもできそうだ。国際宇宙ステーションの通過を追えると聞いており、宇宙を身近に感じられるようになると思う」と話した。

県教委などによると、将来的には県内の高校生たちが連携して設計・開発した人工衛星を、串本町の発射場から打ち上げられる民間の小型ロケット「カイロス」に搭載することも検討している。串本古座高ではアンテナで衛星の状態を監視する運用を見据え、授業やクラブ活動を活発化させていく。