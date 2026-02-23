お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が22日に自身のアメブロを更新。娘・こうめちゃんが見せた心身の成長に、思わず涙しそうになったエピソードを明かした。

この日、小原は「今日は なんとまぁ、あたたかい！」と書き出し、「ならば外遊びしよか」と公園に出かけることになった経緯を報告した。

続けて、「こうめちゃん自転車がいいらしい」と明かし、自転車に乗る姿を複数公開。「冬の間寒いし、全然乗ることがなかった」といい、自転車が「ちっちゃくなっちゃったよねーー」と娘の成長の早さを実感した様子を見せた。

さらに、小原の心を打ったのはこうめちゃんの何気ない一言だった。一緒に過ごすなかで、「こうめ、お母さんとこういう時間 大好き」と伝えられたそうで、これには小原も「さらっとそんなこと言ってくれて泣きそう」と感極まった様子。「だーーーいすきよ」と娘への溢れる思いを記してブログを締めくくった。

この投稿に読者からは「子どもの成長は早いですね」「まるで小説かドラマの中の台詞みたいな素敵な言葉」「楽しい公園あっていいですね」などのコメントが寄せられている。