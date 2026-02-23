ロックバンド「ＨＯＵＮＤ ＤＯＧ」のボーカル・大友康平が２３日、公式ブログを更新し、１７日に急逝したロックバンド「ＬＵＮＡ ＳＥＡ」のドラムス・真矢さん（享年５６）について「とにかく、ショックです。そして、残念でなりません。ご冥福を心よりお祈りいたします」と追悼した。

大友は「かねて闘病中というニュースは耳にしていましたが、まさか…です。５６歳はあまりにも早すぎます」と悲痛な心情を吐露。「ライブのサポートで何度かドラムを叩（たた）いてもらいました。最初は彼のバンドのイメージからして“コワモテ”な人かな思っていたら、どうしてどうして、とても気さくで穏やかな方でした」と懐かしんだ。

また、真矢さんの人柄にもふれ、「リハーサルではまるで“お祭り男”のように振る舞って頂き、とても和ませてもらいました。ライブでは、いつも笑顔で楽しそうに演奏してくれました」。自身もドラマー出身とあって「いろいろと憧れのドラマーの話に花を咲かせたものでした。そんなことが昨日のように思い出されます」とつづり、故人を偲（しの）んだ。