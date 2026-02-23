歌舞伎俳優の片岡愛之助が２３日都内でトークライブを行った。東京・新橋演舞場３月公演「流白浪燦星（ルパン三世） 碧翠の麗城（へきすいのれいじょう）」（５〜２７日）とアニメ放送５５周年を記念したイベントで本家の声優・栗田貫一と対面した。

主人公と石川五ェ門の２役を演じる愛之助は「ルパンとして特徴あるセリフでなく、普通の会話ではどのように表現すればいいのか。片岡愛之助でいいのか悩みます」と吐露。栗田から「自分もそのことで１０数年間、着地できず、落ち着かなかった。でもルパンになっていれば、自分になってもいいんですよ」と言われ、深くうなづいていた。そして栗田は「３月からの舞台を見るのが、とにかく楽しみ。でも歌舞伎に負けられねえ」と良い刺激を受けている様子。

２人は一緒に食事に行くことも。栗田は「リアル（峰）不二子ちゃんを連れて来られましたね」と明かす。愛之助の妻で女優の藤原紀香も食事に同席し、不二子のボディラインを意識した格好で参加。「ピンクの髪型にしたり。栗田さんがすぐ気づいてくれて、妻も喜んでました」と笑顔を見せた。名古屋・御園座（４月）、京都・南座（９月）、福岡・博多座（来年２月）でも上演される。