¡Ú¥¹¥¡¼¡ÛÃ«°¦Î¿£Ö¤Î½÷»Ò£È£Ð¤Çàµ¿ÏÇ¤ÎºÎÅÀáÁûÆ°¡¡£³°Ì¤Î±ÑÏ¢ÌÁ²ñÄ¹¤¬°ÛµÄ¡Öµ¿Ìä¤ò´¶¤¸¤¿¡×
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥¡¼½÷»Ò¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¡Ê£È£Ð¡Ë·è¾¡¡Ê£²£²Æü¡Ë¤Ç¡¢Ãæ¹ñÂåÉ½¡¦Ã«°¦Î¿¡Ê¥¢¥¤¥ê¡¼¥ó¡¦¥°¡¼¡¢£²£²¡Ë¤¬£²Âç²ñÏ¢Â³¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î·ë²Ì¤ò½ä¤Ã¤Æàµ¿ÏÇ¤ÎºÎÅÀáÁûÆ°¤¬¤Ü¤ÃÈ¯¤·¤¿¡£
¡¡Ã«¤Ï·è¾¡£²²óÌÜ¤Ç£¹£´¡¦£°£°ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢£³²óÌÜ¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ë¾å²ó¤ë£¹£´¡¦£·£µÅÀ¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Æ¼¥á¥À¥ë¤À¤Ã¤¿¥¾¥¤¡¦¥¢¥È¥¥ó¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¤ÎºÎÅÀ¤¬ÉÔÅö¤ËÄã¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢±Ñ¹ñ¥¹¥¡¼¡¦¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÏ¢ÌÁ¤Î¥È¥Ã¥×¤¬È¿È¯¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ö¥í¥Ð¥¤¥Ö¥ë¡×¤Ï¡Ö¡Ê¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¶¥µ»³«»Ï¸å¤Î¡Ë£±½µ´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¤Ç¤Ï¿³È½ÃÄ¤¬¥¸¥ã¥ó¥×¤Î¹â¤µ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤È¤Î¥¦¥ï¥µ¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥¢¥È¥¥ó¤Ï¥¸¥ã¥ó¥×¤Î¹â¤µ¤Ç¾å²ó¤Ã¤¿¥¹¥¡¼¥ä¡¼¤ËµÕÅ¾¤µ¤ì¡¢Æ¼¥á¥À¥ë¤Ë¸åÂà¤·¤¿¡£°ìÂÎ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡©¡×¤È»ö¤Î·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡Ö±Ñ¹ñ¤Ï¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎºÎÅÀ¤Ë°ÛµÄ¤ò¾§¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ó¥Ã¥¡¼¡¦¥´¥¹¥ê¥ó¥°±Ñ¹ñ¥¹¥¡¼¡¦¥¹¥Î¡¼¥Ü¡½¥ÉÏ¢ÌÁ²ñÄ¹¤Ï¡¢¼«¹ñ¤ÎÁª¼ê¤ò¿´¤«¤é½ËÊ¡¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¶¥µ»Ãæ¤Ë¥¢¥È¥¥ó¤¬ÍûÊý·Å¡Ê¥ê¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¤¡Ë¤ò¾å²ó¤ë¹â¤µ¤ò½Ð¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤Ê¤¼½ç°Ì¤Ç²¼²ó¤Ã¤¿¤Î¤«Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¸ì¤ë¡×¡£¥¢¥È¥¥ó¤Ïº£Âç²ñ¤ÎºÎÅÀ¤ÇºÇ¤â½Å»ë¤µ¤ì¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¹â¤µ¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¿ôÃÍ¤ò½Ð¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤Ê¤¼¤«ÅÀ¿ô¤¬¿¤Ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡¡¥´¥¹¥ê¥ó¥°²ñÄ¹¤Ï¡ÖºÎÅÀ¤Ë¤Ïµ¿Ìä¤ò´¶¤¸¤¿¡£ºÇÄã¤Ç¤â¶ä¥á¥À¥ë¤Ï³Î¼Â¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¾¥¤¤¬Ã£À®¤·¤¿¹â¤µ¤ÏÃË»ÒÁª¼ê¤Ç¤â¶ìÀï¤¹¤ë¥ì¥Ù¥ë¤À¡×¤È¥¢¥È¥¥ó¤Ï·²¤òÈ´¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ¼¥á¥À¥ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÉÔÅö¤À¤ÈµêÃÆ¡£¡Ö¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡£¶»¤¬µÍ¤Þ¤ë»×¤¤¤À¤Ã¤¿¤«¡©¡¡¤ª¤½¤é¤¯¤½¤¦¤À¤í¤¦¡£Èà½÷¤Îµ»¤ä±éµ»ÆâÍÆ¤ËºÎÅÀ¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤«¡©¡¡ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¤ª¤½¤é¤¯¥Î¡¼¤À¡×¤ÈÉÔËþ¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥È¥¥ó¤Î¥³¡¼¥Á¡¢¥¸¥ç¡¼¡¦¥·¥å¥¹¥¿¡¼»á¤â¡ÖÈà½÷¤¬Æ¼¥á¥À¥ë°Ê¾å¤Î½ç°Ì¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¶Ã¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£½÷»ÒÁª¼ê¤È¤·¤Æ»Ë¾åºÇ¹â¤Î¶õÃæ±éµ»¤À¡£¹â¤µ¤¬Á´¤Æ¤ò·è¤á¤ë¤È¤¤¤¦Àâ¤â¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢ºÎÅÀ¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ç¤ÏÆüËÜÀª¤¬¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤ä¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤âÉÔ²Ä²ò¤ÊºÎÅÀ¤¬Ï¢È¯¤·¤ÆÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇµÄÏÀ¤ò¸Æ¤Ö³Ê¹¥¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£