【編集者の自腹買い】食パン1枚だから手軽！Toffy『ハーフホットサンドメーカー』

オレンジページの編集者が実際に使い、「買ってよかった！」と確信した、とっておきの愛用品を紹介します。今回担当するのは、『オレンジページ』編集部たなか。旅行やアウトドアが大好きで、よくおいしいものを求めて出かけています！

今回ご紹介するのは、「Toffy ハーフホットサンドメーカー＜プレート交換式＞」。レトロでかわいらしい見た目はもちろん、手軽に使える工夫が詰まった、実力派なんです！ とにかく「思い立ったときにすぐ作れる」のが魅力で、今では朝食やおやつにと、わが家で欠かせない存在になっています。

Toffy ハーフホットサンドメーカー＜プレート交換式＞ 参考価格 \9900（税込み） もともとホットサンドは大好き。ですが、以前使っていたものはお手入れや準備が少し手間で、次第に出番が減っていたんです。 そんなときに出会ったのが、この商品でした。「とにかくすべてが手軽」なのが最大の魅力で、忙しい朝の自分用にはもちろん、ちょっとしたおやつタイムなんかにもぴったり。両面に入るかわいいロゴの焼き印は、朝から気分を上げてくれます♪ 買ってから何度も活躍している、ヒットアイテムです！