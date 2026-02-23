【編集者の自腹買い】食パン1枚だから手軽！Toffy『ハーフホットサンドメーカー』

オレンジページの編集者が実際に使い、「買ってよかった！」と確信した、とっておきの愛用品を紹介します。今回担当するのは、『オレンジページ』編集部たなか。旅行やアウトドアが大好きで、よくおいしいものを求めて出かけています！

今回ご紹介するのは、「Toffy ハーフホットサンドメーカー＜プレート交換式＞」。レトロでかわいらしい見た目はもちろん、手軽に使える工夫が詰まった、実力派なんです！　とにかく「思い立ったときにすぐ作れる」のが魅力で、今では朝食やおやつにと、わが家で欠かせない存在になっています。

Toffy

ハーフホットサンドメーカー＜プレート交換式＞

参考価格 \9900（税込み）

もともとホットサンドは大好き。ですが、以前使っていたものはお手入れや準備が少し手間で、次第に出番が減っていたんです。

そんなときに出会ったのが、この商品でした。「とにかくすべてが手軽」なのが最大の魅力で、忙しい朝の自分用にはもちろん、ちょっとしたおやつタイムなんかにもぴったり。両面に入るかわいいロゴの焼き印は、朝から気分を上げてくれます♪　買ってから何度も活躍している、ヒットアイテムです！

食パン1枚でサクッと作れる手軽さ

ホットサンドといえば食パンを2枚使うものが多いですが、これは1枚を折りたたんで作るハーフサイズ。耳を切る手間もなく、パンを置いて具をのせるだけで準備完了です。約4分待てば外はカリッ、中はあつあつに。忙しい朝でも、昨日の残りのカレーや好きな野菜を挟むだけで、おいしいサンドイッチが完成します。片手でパクッと食べられるのも、うれしいポイントです！

以前は食パン2つぶん（4枚ぶん）を焼く大きいサイズのものを使っていましたが、結局食べきれず……。これなら「ちょっと食べたい」を叶えてくれるので、手軽に使えています。このちょうどよさが、毎日使いたくなるいちばんの理由です。

オレンジページnet編集部　たなか

ワッフルも焼ける！　プレートを買い足せばたい焼きやパニーニも

ホットサンドだけでなく、プレートを替えてマルチに楽しめるのも魅力。付属のワッフルプレートを使えば、家でサクふわなワッフルが焼けるんです。さらに別売りのマルチプレートやたい焼きプレートを買い足せば、本格的なパニーニや、かわいいたい焼きまで。これ一台でいろいろなメニューが作れて、おうち時間が楽しくなります♪

ホットサンド専用機にせず、ワッフルも楽しめるのがこのモデルのよさ。おうちでカフェ風に盛り付けてみたり、各々好みのトッピングをするのも盛り上がります！　一つの道具で楽しみを増やしていけるのがうれしい♪

オレンジページnet編集部　たなか

お手入れと収納のしやすさもポイント

日々使ううえで大切なのが、お手入れのしやすさ。プレートを取り外して水洗いできるので、具材がはみ出して汚れても、サッと洗えて便利です。背面にコードを巻き付けられるうえ、本体が自立するので、キッチンの限られた隙間にも収納できます。

固定式のタイプは掃除が大変でしたが、丸洗いできるこちらは本当にラク！　縦置きできるので場所を取らず収納できますし、レトロでかわいい見た目なので、出しっぱなしでもインテリアの邪魔をしません◎

オレンジページnet編集部　たなか

商品データ

Toffy
ハーフホットサンドメーカー＜プレート交換式＞
参考価格 9900円（税込み）
https://ladonna-co.net/products/item/k-hs5/

オレンジページnet編集部
たなか

20代、埼玉県出身。休日は、陶芸教室に通ったり、フェスやライブに行ったりしています。たまにクラフトビール屋でビールついでる日も。 うさぎ占いはレッキス。

