歌手の坂本冬美（58）が、23日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。2013年に亡くなった歌手・島倉千代子さん（享年75）の人柄を偲んだ。

同番組では、当時46歳の島倉さんが出演した1984年の放送回を紹介した。司会の黒柳徹子から「ごく最近まで借金を払っていらしたんですって？」と聞かれた島倉さんは「まだちょっとありまして。もう少しかかりそうですけど」とニッコリ。返済のためキャバレーでも歌うようになったといい、生活の変化について語った。

1958年にリリースした「からたち日記」で喉を壊した経験から、「夜10時すぎには歌わない」と決めていた島倉さん。しかし夜の営業先で歌うため、「10時すぎに歌う練習から始めました」と明かした。

その状況を「喉が自然に寝ちゃうんですね」と表現。「“おやすみなさい”って言って、何にも（声が）出ないです。ですから、10時すぎに歌う、声を出すっていうことから勉強しました」と話していた。

このVTRを受けて黒柳は「凄いですね」と吐露。島倉さんと親交のあった坂本は「こういうお方だったんです。とにかくマジメに、真摯（しんし）にお仕事に向きあってらっしゃって」と振り返り、ベテランになっても努力する島倉さんの姿に「本当にマジメで一生懸命な方でした」と懐かしんだ。

そして黒柳から「アナタは夜でも歌えます？」と聞かれると、坂本は「私は出ないです」と告白。「紅白なんかは夜遅くなりますから、それに合わせて声帯を合わせていきます。私もなるべく、夜遅いのと朝早いのは避けたい」と打ち明けていた。