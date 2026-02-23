「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２６宮崎 ソフトバンク−侍ジャパン」（２３日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎）

４番の佐藤輝明内野手が初回の第１打席でピッチクロック違反をとられた。

初回、１死一、二塁から打席に入って悠然と構えた佐藤輝。だがピッチクロックでは制限時間の残り８秒までに構えなければならず、球審から違反を指摘された。カウント１ストライクとなり、ソフトバンクのスチュワートが「自分？」とジェスチャーを繰り出す場面があった。

思わぬ形でストライクをとられた佐藤輝。最後は変化球にタイミングが合わず空振り三振となった。

今大会はバッターにもピッチクロックは設定されており、打席に入るまでの時間は３０秒。そして走者がいない場合は１５秒、走者がいる場面は１８秒の投球間のうち、残り８秒までに打席で構えないといけない。投手陣が注目を集めがちなシステムだが、打者のルーティンにも影響を及ぼす可能性が高い。

１８日のライブＢＰではタイマーが設置され、実際に打席に立ってみた佐藤輝は準備について「そこはちょっと考えないといけない。考えながら準備したい」と語っていた。準備期間を作るために走って打席に向かう工夫もみられたが、「これからじゃないですか。それよりも投球間の方が短い」と実感を口にしていた。

また二回の守備ではピッチコムに不具合が発生し、捕手の若月が機器の交代を求める場面があった。