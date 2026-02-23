お笑い芸人でボディービルダーとしても活動するなかやまきんに君（47）が22日放送の「ザ！鉄腕！DASH！！」（日曜後7・00）にVTR出演。自身の本名を明かす場面があった。

この日は冬の名物企画、年に1度「雪玉転がしてどこまで大きくできるか」の企画を放送。きんに君は長野県・乗鞍高原での過酷ロケに参戦した。

きんに君は1日目、城島茂のほか、「timelesz」松島聡、「Travis Japan」吉澤閑也、「KEY TO LIT」中村嶺亜、佐々木大光とともにスタートから200メートル手前からチャレンジに加わった。

およそ1・2メートルになったところで1日目のロケは修了。名産のそばなど堪能した。あまりの疲労から思わず素の状態となったメンバーに城島が「全員テレビを忘れてますよね」と指摘。すると、きんに君は「もうなかやまきんに君というよりは中山翔二です」と本名を明かし、笑わせた。

この告白に、ネットでは「びっくり」「本名じゃなかったのか」「本名だと漠然と思ってた」「本名までパワフルで素敵です」「かっこよすぎます」「ギャップ萌えが止まらん」などの声が集まっている。