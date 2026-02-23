◆第３３回チューリップ賞・Ｇ２（３月１日、阪神競馬場・芝１６００メートル＝１〜３着馬までに桜花賞への優先出走権）

タイセイボーグ（牝３歳、栗東・松下武士厩舎、父インディチャンプ）が重賞初制覇だ。新馬から２０キロ増の４８６キロと馬体も成長して挑んだ前走の阪神ＪＦ３着を大きく評価したい。フルゲートで厳しい８枠１７番からのスタート。二の脚をつけ、道中は終始外めの６番手で先団を追走した。２歳戦でも前半３ハロンの通過タイムが３３秒７と速いペースだった。

直線でも前にいた各馬が内を選択するなか、外に進路を取った。内から追い込んできたギャラボーグ（２着）と、道中で後ろを追走していたスターアニス（１着）に挟まれる形でゴール前かわされたが、最後まで脚を伸ばす勝負根性を見せて、０秒３差の３着と粘り込んだ。

４〜７着馬も差し追い込みに構えた馬だったことを考慮すれば、最も強い競馬をしていたのは先行したタイセイボーグだろう。好枠さえ引けていれば、タイトルを手にしていた可能性は十分にある。

中間も順調だ。１週前は西村淳也騎手を背に、栗東・ＣＷコースでラヴァブル（４歳２勝クラス）の外を４馬身半追走し、しっかりと追われ６ハロン８１秒０―１１秒１で３馬身先着した。

キャリア５戦は重賞３戦を含めて、すべて馬券内と抜群の安定感も魅力だ。３戦目の新潟２歳Ｓではリアライズシリウス（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ポエティックフレア）の２着。同馬は素質馬ぞろいだった２月１５日の共同通信杯では２番手から押し切って勝利した。タイセイボーグも成長途上だったことを考えれば、明け３歳初戦が非常に楽しみ。前走と全く同じ阪神芝１６００メートル、外回りのＡコースの条件を勝ち切り、桜花賞の主役に名乗り出る。（松ケ下 純平）