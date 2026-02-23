元人気韓国アイドル、美容施術での顔面火傷を告白 腫れ上がった術後の頬公開「正気でいられると思う？」
【モデルプレス＝2026/02/23】ガールズグループAOA（エーオーエー）出身のクォン・ミナが2月23日、自身のInstagramを更新。美容施術による火傷をしたことを明かし、写真を公開した。
【写真】元人気韓国アイドル、真っ赤に腫れ上がった術後の肌
皮膚科病院でリフティングの施術を受けた後、火傷を負ったことを公表していたミナ。この日の投稿では「24日、事故当日の写真は1枚だけ。そして25日、27日の写真」とつづり、顔面が真っ赤に腫れ上がった火傷の跡を公開した。
ミナは「勇気があと1gだけでも自分にあったなら、私は成功できただろうか？勇気があと1gだけでも自分にあったなら、私は成功できただろうか？私はあまりにも多くの罪を犯したかな？赤ちゃんの頃から30年間罰せられていると思っていたが、解放された日にまた犯罪が加えられ、解放されていないかのようだった」と記した。続けて「私はトラウマが積み重なり、誰も私を理解してくれないだろう」「今の私が正気でいられると思う？良いことは全部台無しになって、スマホが怖い」と複雑な心境を明かしていた。
ミナは1993年9月21日生まれ。韓国で2012年7月、日本で2014年10月にデビューしたガールズグループ・AOAのメンバーとして活動し、2019年5月にグループを脱退している。（modelpress編集部）
◆元AOAミナ、顔面を火傷
◆クォン・ミナ プロフィール
