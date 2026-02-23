3COINS（スリーコインズ）のジャケットホルダーがSNSで話題です。カバンにジャケットを取り付けて手ぶらになれる便利さ。ジャケット以外にも使えるさまざまな用途も、あわせてご紹介します。

写真拡大 (全9枚)


3COINS（以下、スリーコインズ）で、発売以来完売と再販を繰り返している超人気アイテム「ジャケットホルダー」。カラーバリエーションも増え、SNSでは「色違いで何本も持っている」という投稿も見かけるほどの人気ぶりです。今回はその使い勝手のよさをご紹介します。

スリーコインズ「ジャケットホルダー」とは？

スリーコインズの「ジャケットホルダー」は、脱いだジャケットなどをカバンに取り付けられる商品です。

サイズは約38cm。固定したいものに合わせて長さを調整することができます。価格は税込330円。カラーバリエーションも豊富で、通常のジャケットホルダーは、ブラック・アイボリー・ブラウン・ピンクの4色展開です。ベルト部分がラメ生地になっている「ラメジャケットホルダー」もあり、こちらはベージュ・アイボリー・ブラック・ピンク系となっています。

「ジャケットホルダー」の使い方


固定したいものの大きさに合わせて、ベルトで長さを変えます。


バックルを使ってベルトを輪っか状にします。

上部のカラビナでカバンなどに取り付けます。


上部のカラビナは少し小さめなので、持ち手が太いカバンには、別途カラビナを用意して使いました。

ジャケット以外も！ いろいろ使える「ジャケットホルダー」

「ジャケットホルダー」を使うことで、脱いだジャケットなどを手で持つ必要がなくなり、ハンズフリーになるのが本当に便利です。厚手のパーカーもしっかりと安定させて持ち歩くことができます。


ベルトが調整できるので細いマフラーも落ちることはありません。


SNSで話題だったのが、テーマパークなどで買ったカチューシャを持ち歩く、という使い方。カチューシャの幅にも合わせることができ、しっかりとカバンにつけることができました。


今回ご紹介した用途以外にも、脱いだキャップを固定したり、旅先で移動中に買ったお土産を掛けたりと、使い方は無限にありそうなスリーコインズの「ジャケットホルダー」。気になる人はぜひスリーコインズをチェックしてみてくださいね。

▼商品情報
商品名：ジャケットホルダー・ラメジャケットホルダー
価格：税込330円
長さ：約38cm
カラー：
・ジャケットホルダー ブラック・アイボリー・ブラウン・ピンク
・ラメジャケットホルダー ベージュ・アイボリー・ブラック・ピンク系
販売地域：全国のスリーコインズ店舗またはスリーコインズの公式ネットストア「PAL CLOSET（パルクローゼット）」
(文:矢野 きくの)