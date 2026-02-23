【3COINS】ジャケットだけじゃない！ 荷物が多い日のイライラがスッキリ解決「ジャケットホルダー」
3COINS（以下、スリーコインズ）で、発売以来完売と再販を繰り返している超人気アイテム「ジャケットホルダー」。カラーバリエーションも増え、SNSでは「色違いで何本も持っている」という投稿も見かけるほどの人気ぶりです。今回はその使い勝手のよさをご紹介します。
スリーコインズ「ジャケットホルダー」とは？スリーコインズの「ジャケットホルダー」は、脱いだジャケットなどをカバンに取り付けられる商品です。
「ジャケットホルダー」の使い方
固定したいものの大きさに合わせて、ベルトで長さを変えます。
バックルを使ってベルトを輪っか状にします。
上部のカラビナでカバンなどに取り付けます。
上部のカラビナは少し小さめなので、持ち手が太いカバンには、別途カラビナを用意して使いました。
ジャケット以外も！ いろいろ使える「ジャケットホルダー」「ジャケットホルダー」を使うことで、脱いだジャケットなどを手で持つ必要がなくなり、ハンズフリーになるのが本当に便利です。厚手のパーカーもしっかりと安定させて持ち歩くことができます。
ベルトが調整できるので細いマフラーも落ちることはありません。
SNSで話題だったのが、テーマパークなどで買ったカチューシャを持ち歩く、という使い方。カチューシャの幅にも合わせることができ、しっかりとカバンにつけることができました。
今回ご紹介した用途以外にも、脱いだキャップを固定したり、旅先で移動中に買ったお土産を掛けたりと、使い方は無限にありそうなスリーコインズの「ジャケットホルダー」。気になる人はぜひスリーコインズをチェックしてみてくださいね。
▼商品情報
商品名：ジャケットホルダー・ラメジャケットホルダー
価格：税込330円
長さ：約38cm
カラー：
・ジャケットホルダー ブラック・アイボリー・ブラウン・ピンク
・ラメジャケットホルダー ベージュ・アイボリー・ブラック・ピンク系
販売地域：全国のスリーコインズ店舗またはスリーコインズの公式ネットストア「PAL CLOSET（パルクローゼット）」
(文:矢野 きくの)