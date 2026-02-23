ジャズトロンボーン奏者で、昭和音大で准教授を務める、池田雅明（59）が23日、SNSで、実弟のミュージシャン・作曲家の池田森さんが20日に亡くなったことを公表した。57歳だった。

森さんは、アニソン歌手yozuca*（ヨズカ）と結婚も、yozuca*が23年8月に活動休止から復帰した際、池田さんと結婚し1児をもうけたものの、同年4月に池田さんがクモ膜下出血を発症し、意識不明となっており、それが活動休止の理由だと公表していた。

池田は「ここに記すか迷っていたのですが、もしや共通の知人もいるのではと思い、お知らせさせてください。2年半前にくも膜下出血で倒れた最愛の弟『池田森(しげる)』が2／20の深夜、とうとう力尽きました。享年57歳でした。もしお知り合いの方がいらっしゃいましたら、想い出していただければ彼も喜ぶと思います」とつづった。

池田は「彼は私とは違うジャンルの音楽人でしたが、ほぼ独学で様々な楽器を習得し、立教大学の音楽サークル仲間を引き連れて20代半ばにはVictorよりシンガーソングライター『Friends』としてデビューもしていました」と、森さんの歩みを紹介。「その後は伴侶となった『yozuca＊』というアニソン歌手と共に、主にギタリスト兼作編曲家として様々なサポート活動をしておりました。池田家の中で、実は一番アーティスト肌で、頭が良かったのは彼だと思います」と続けた。

その上で「一番辛いのは、彼の12歳になる最愛の一人娘を残して逝かなければならなかった事。それと、彼が倒れた年に私も癌が発覚して私は何とか助かったのに、彼は逝ってしまった事」と、森さんが倒れた年に自身もガンに罹患（りかん）し、回復したことを明かした。そして「人生の不平等さを嘆きたいですが、これも天命なのかと、今はただ泣くだけ泣いて送り出そうと思います。生前、弟に関わって下さった全ての皆様に心よりお礼を申し上げます。ありがとうございました」とつづった。