歌手の坂本冬美（58）が、23日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。2013年に亡くなった歌手・島倉千代子さん（享年75）との思い出を語った。

今年デビュー40周年を迎えた坂本は、島倉さんに初めてあいさつした新人時代のエピソードを披露。当時48歳だった島倉さんについて、「今の私よりも10歳お若いんですが、物凄い貫禄がやっぱりおありで」と懐かしんだ。

そして初対面のあいさつで、島倉さんと同じ3月30日が誕生日であることを伝えると、島倉さんは「あら、若く見えるわね」とビックリ。

坂本は、同い年だと勘違いされたことを明かして笑わせながら、「それからすっごくかわいがってもらいました」と振り返った。

以降、島倉さんの自宅に訪れるなどプライベートでの交流に発展したが、ある時、初座長公演を控えた坂本に対し、出演予定のない島倉さんが、相手役を務めるなどつきっきりで教えてくれた。

その後大阪で開幕すると、足を運んだ島倉さんから「アナタ、あの座布団の持ち方はダメよ」とダメ出しが。坂本が当時、舞台で座布団の端を片手で持って歩いていたことを説明すると、同番組司会の黒柳徹子は「それは凄い、相当凄いね」と爆笑した。

島倉さんは「アレはちゃんと、半分に折って脇に抱えるように持たなきゃダメよ」と指摘したほか、「歩く時もね、ヒザとヒザをちゃんとくっつけて」「腕はここ（袖口）から二の腕が見えちゃいけないのよ」と指導したという。

しかし笑いの止まらない黒柳は「全部アナタ、こうやって座布団を持ってるのは、相当凄いわね。私でも笑っちゃう」とツッコミ。「凄い、面白い」と驚く黒柳に、坂本も「初座長だったもんですから」と笑っていた。