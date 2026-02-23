LE SSERAFIMが英国で通算52週チャートイン！ 第4世代K-POPガールグループ最長記録を樹立！

ガールズグループLE SSERAFIMの『CRAZY』が、英国「Official Physical Singles Chart」で通算52週チャートインした。同チャートにおいて、第4世代K-POPガールグループの楽曲の中でチャートイン最長記録を樹立し、再び「トップガールグループ」としての存在感を証明した。

LE SSERAFIMの4th Mini Album ‘CRAZY’のタイトル曲「CRAZY」は、2月20日(現地時間)に発表された英国「Official Physical Singles Chart」(2月20日〜2月26日)で92位にランクインした。

【写真】宮脇咲良「この時の自分が一番カワイイ」

「CRAZY」は、2024年8月にリリースされて以降、着実に人気を集め続け、通算52週チャートインという大記録を達成した。

英国「Official Physical Singles Chart」は、英国オフィシャルチャートの詳細チャートで、1週間のCD、レコード、その他の実物(フィジカル)フォーマットの販売数を基に順位が付けられる。

「CRAZY」は、EDM系ハウスジャンルの楽曲で、個性のある歌詞や耳に残るサビが洗練された印象と強い中毒性を与える。5人のメンバーの魅力的なボーカルは、聴く人たちに快感を与え、大きな人気を集めた。

さらに、「CRAZY」は、公演で『大合唱を巻き起こす曲』として大きな反響を呼んでいる。LE SSERAFIMの初のワールドツアー『2025 LE SSERAFIM TOUR 'EASY CRAZY HOT'』では、すべての会場で大歓声を巻き起こした。

(写真=(P)&(C) SOURCE MUSIC)

特に、「100万ボルトの電気 it’s pumping」や「All the girls are girling girling」という歌詞にあわせて、圧巻の大合唱と声援が話題を呼んだ。また、独特な演出が印象的なミュージックビデオも注目を集めており、HYBE LABELS公式YouTubeチャンネルにて2月21日午前9時時点で再生回数2億回に近づいている。

LE SSERAFIMは、8月14日〜16日に開催される日本最大級の音楽フェスティバル『SUMMER SONIC 2026』に初出演し、東京と大阪の2都市で強烈なパフォーマンスを披露する予定だ。世界中を席巻するLE SSERAFIMの『SUMMER SONIC 2026』初出演に、K-POPファンはもちろん、世界中の音楽ファンから大きな期待が寄せられている。

◇LE SSERAFIMとは？

BTSらを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。