◆オープン戦 巨人ー楽天（２３日・那覇）

巨人の新外国人トリオがそろってオープン戦初登板を果たした。上々の巨人デビューを飾り、ファンの間では驚きと期待の声が上がった。

先発したウィットリーは初球から１５０キロ超えの直球を投じるなど３者凡退と完全投球で、完璧な日本デビューを飾った。

２番手で登板したのは楽天から加入したハワード。古巣との対戦となったが、４番のボイトを見逃し三振、続く黒川には１０球粘った末に四球を与えるも、村林を併殺打に打ち取って難なく抑えた。

３番手にはマタが登板。２死から太田に右越えの二塁打を打たれたが、後続を抑えて無失点でマウンドを降りた。

それぞれ１イニングを投げて最速はウィットリーが１５６キロ、ハワードが１５４キロ、マタが１５６キロ。順調な仕上がりと高いパフォーマンスを披露した。

１軍登録できる外国人枠は最大５人で、ベンチ入りは４人。ネット上では「ウィットリーもハワードもマタも良すぎて贅沢な悩みだな」「３人ともローテ確定でお願いします」「３人とも良すぎて 使い方むず」「ウィットリーもハワードもマタもルシアーノもライデルも使いてえ ただダルベックもキャベッジも使いてえ」と期待の声が上がっている。