ギャルファッション誌「egg」の公式YouTubeチャンネルが23日までに更新され、「シンデレラ体重にならなければ雑誌出れません」と題した動画を公開した。これに対してSNSでは賛否の声が上がっている。

20日に「シンデレラ体重にならなければ雑誌出れません」と題した動画を公開。編集長はeggモデルに「編集部内で今のeggモデルの体型管理力があんまりなっていないんじゃないかと思い、今回はシンデレラ体重にならなかった人は雑誌に出しません」と告げた。巻頭企画、全員参加ツアー、ストリートスナップなどの企画についてはシンデレラ体重に達していなくても参加可能だという。

概要欄で企画の意図について「eggモデルとして雑誌に掲載される以上、読者の皆さんに憧れてもらえる存在であることが求められます。モデルという職業の性質上、一般の方よりも厳しい目線での体型管理が必要となります。時代や価値観の変化とは切り離し、プロとして仕事に向き合う姿勢＝プロ意識を持って活動してもらいたい、というのが本企画の前提です」と説明。

「なお、本企画は読者の皆さまにモデルと同じ体重を目指すことを強制するものではありません」と補足。「“真似してほしいから行っている企画”ではなく、あくまでeggモデルとして活動する以上、プロとして体型管理が求められるという姿勢を示すための企画です。読者の皆さまが同じ水準でのダイエットに取り組む必要はなく、本企画はあくまでモデルの職業意識に基づく取り組みであることをご理解ください」と呼びかけた。

“筋肉ギャルモデル”のルナについては「シンデレラ体重という数値条件ではなく、体脂肪率や筋肉量などを基準として別条件を設けています」と明かした。

シンデレラ体重はBMI18。身長が155センチの場合は43.2キロ、身長が160センチの場合は46.1キロとなっている。

この企画に対して、「普段から体型を意識して努力している人が報われるのはめちゃくちゃ賛成です」「これは良いと思う」などの声が上がる一方で、「摂食障害になったらどうするんだよ」「シンデレラ体重なんて不健康の極みを若い子の理想にさせようとするのは間違ってると思いますね」「体重だけで判断して無理なダイエットで痩せるのは危険すぎる」などの声が上がっている。