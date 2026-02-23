又吉直樹、芥川賞から10年… 9年前にアメリカへ渡った相方・綾部の近況を明かす【徹子の部屋】
お笑いコンビ・ピースの又吉直樹（45）が、24日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演する。
【写真】6年ぶり！長編小説を手に笑顔の又吉直樹
小説『火花』で芥川賞を受賞してから10年が過ぎ、大河ドラマ出演や舞台の脚本制作など、本業以外でも多忙な又吉。相方の綾部祐二は「ハリウッドスターになる」という夢のため9年ほど前からアメリカで生活し、現地で結婚も果たした。そんな相方の近況を報告する。
大阪で暮らす母は現在75歳。最近は実家に帰ると、母にいろいろ質問するようにしているそう。実は小さい頃から人に質問するのが好きで、そのこともあってか、母方の祖父に最後に会った時に思い出深い出来事があったと語る。父方の祖母は数年前に104歳くらいで亡くなり、その1週間後には父が亡くなった。少しやんちゃで自由に生きていた父は、又吉にとって、とても面白い存在だったといい、そんな亡き父への思いも語る。
