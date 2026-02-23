「巨人−楽天」（２３日、沖縄セルラースタジアム那覇）

楽天はドラフト１位の藤原聡大投手（２２）＝花園大＝が先発。直球は球場表示で１５１キロを計時。２回３安打無失点に抑えた。

「前回は落ち着いたピッチングができなかったので、今日はしっかり落ち着いて、という部分を大事に、力まないということをテーマにマウンドに上がったんですけど、守備の方に助けていただいて、無失点に抑えることができて良かったです」と対外試合２度目の登板を振り返った。

初回は２死一塁から４番・キャベッジをスライダーで三振に仕留めた。二回は無死からの連打を浴び１死後に四球を与えて満塁のピンチを招いたが、続く門脇を一ゴロ、松本剛も一ゴロに打ち取って失点を許さなかった。

「真っ直ぐに関しては、ハードヒットはなかったと思うので。もっと自信を持って押していっていいのかなっていう部分もあります」と武器の直球への手応えを口にした。「スライダーに関しても空振りも取れてましたし、もっとゾーンに集めればカウント球でも使えるのではないかなと思う。落ち球も試しながら投げれたので、良かったです」と納得の表情だった。