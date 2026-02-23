元バレー日本代表・栗原恵「息子ごはん」ポトフ・肉じゃがなど献立多数公開「写り込んでる手が可愛い」「参考になる」と反響
【モデルプレス＝2026/02/23】元バレーボール女子日本代表のエースで、現在はスポーツキャスター、モデル、タレントとしても活躍する栗原恵が2月22日、自身のInstagramを更新。1歳の息子のための食事を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】41歳元バレー日本代表「全部小さくて可愛い」1歳息子のための手作りご飯
栗原は「＃息子ごはん」とハッシュタグをつけ、息子のために作ったご飯を公開。鮭のおにぎりとポトフ風のスープ、納豆ご飯と肉じゃが風煮物、チャーハンとスープなど、さまざまな献立を披露した。
おにぎりについては「ラップでクルクルっと丸めるとまぁるいおにぎりができます ラップ1枚でたくさん作れます」と紹介。さらに、「おやつもチョロっと」とつづり、小さなパンケーキ、一つずつ皮をむいた蜜柑やスティックになった林檎などのデザートの写真も公開している。
この投稿に、ファンからは「愛情たっぷり」「全部小さくて可愛い」「参考になる」「写り込んでる手が可愛い」「美味しそう」「息子さん愛されてるなぁ」などと反響が寄せられている。
栗原は2024年9月18日に自身のInstagramを通じ、モデル兼フォトグラファーのKoukiとの結婚と第1子の妊娠を発表。同年12月22日に自身のInstagramで第1子の出産を報告していた。（modelpress編集部）
