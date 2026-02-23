◆オープン戦 巨人―楽天（２３日・那覇）

巨人のブライアン・マタ投手（２６）＝前Ｒソックス傘下３Ａウースター＝が、加入後初の実戦で３回から３番手として登板。１回２０球、１安打無失点１奪三振の投球を披露した。直球は最速１５６キロをマークした。この日はウィットリーが１５６キロで０封、ハワードが１５４キロで０封と新助っ人右腕トリオがそろってアピール。首脳陣にとってはうれしい悩みとなりそうだ。

マタは先頭のマッカスカーを全球直球勝負でフルカウントから二ゴロに仕留めると、続く小深田を１５６キロ直球で遊ゴロに抑えて２アウト。太田には右翼への二塁打を許したが、後続の佐藤を１４３キロの変化球で空振り三振に仕留めて無失点で切り抜けた。

スリークオーターから繰り出す最速１６０キロが持ち味のベネズエラ出身右腕。９日には巨人での１年目を優先して、ＷＢＣベネズエラ代表入りを辞退したことを明かしていた。また１６日のライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）では、最速１５４キロで打者のべ８人に１安打１四球３Ｋを記録し「自分ではポジティブなものばかりで、すごく良かった。ストライクゾーンにスライダー、シンカー系の球、チェンジアップを思ったように投げられた」と語っていた。