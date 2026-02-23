ミラノ・コルティナ五輪の締めくくりとも言えるフィギュアスケートのエキシビションにメダリストたちが登場し、再び会場を沸かせました。団体と個人合わせて過去最多の6つのメダル獲得という歴史的な結果の背景には何があったのか。【真相報道バンキシャ！】

■フィギュア・エキシビション「りくりゅうペア見たい」

日本時間、22日午前3時ごろ。

「ハーーーーイ！」

バンキシャ！

「みんな陽気だな」

その先にあったのは…

バンキシャ！

「このあとフィギュアスケートのエキシビションが行われる会場です」

観客

「りくりゅうペア、すてきだと思ったので見たいですね」

フィギュアの競技がすべて終わり、最後に行われたエキシビション。

メダリストをはじめ、各国のトップスケーターたちが観客を魅了した。今シーズン限りでの引退を表明している坂本花織選手も再びリンクへ。そして、ペアで日本勢初の金メダルを獲得した、りくりゅうペアも登場し、会場を沸かせた。

今大会、団体を含め、日本史上最多となる、6つのメダルを手にした“フィギュア日本代表”。その躍進のウラには、何があるのか。

■ペア金メダル・木原選手の恩師「ぼうぜん…」

21日、バンキシャ！が話を聞いたのは“りくりゅう”ペアの木原龍一選手を指導していた成瀬葉里子さん。

ここは木原選手が拠点としていたスケートリンク（愛知・名古屋市）。

木原選手を指導していた 成瀬 葉里子さん

「ここでストレッチが始まる」

14歳から20歳まで、成瀬さんと6年間をともに過ごした。

バンキシャ！

「金メダルという結果が分かった瞬間どうでしたか？」

成瀬さん

「ぼうぜんとしてました。最後の演技者が終わる頃からもう泣いてました」

■メダリスト勢ぞろい“氷上の祭典”感動のフィナーレ

22日、行われたエキシビション。

実況

「日本ペア種目の新たな歴史を作った2人、三浦璃来、木原龍一、金メダリストとしてのこのエキシビション」

トップスケーターたちだけに許された特別な時間。

オリンピックはこれが最後となる坂本花織選手。ダブルアクセルを美しく決めるなど、華麗に舞った。

最後の演技を終えた選手たちは…

女子シングル銅メダル 中井 亜美選手（17）

「すごくいい形で終われたので、4年後またオリンピックという舞台に戻ってきて、もっといい景色が見られるように頑張りたい」

女子シングル銀メダル 坂本 花織選手（25）

「オリンピックの舞台で滑るのは最後になってしまったんですけど、最後はスケートが楽しいと感じながら滑ることができた」

■荒川静香さん語る“フィギュア史上最多”の背景

史上最多となる6つのメダルを獲得した日本。躍進のワケは何なのか？

バンキシャ！は、トリノオリンピック金メダリストの荒川静香さんに聞いた。一つ目は…

トリノオリンピック金メダル 荒川 静香さん

「団体戦がおこなわれる度に集まる機会が増えて、励みとか刺激を感じる機会が多くあった」

2014年ソチ五輪から正式種目になった団体戦。これにより男女、個人ペアにかかわらず選手同士のコミュニケーションが増え高め合えるようになったという。

そしてもう一つ。

荒川静香さん

「浅田真央選手とか高橋大輔選手とか、いろいろな選手がトップで戦うことによって、活躍によりたくさんの人がフィギュアスケートに対して興味を持って始めてもらったり、（競技）人口が増えたところにつながった」

■フィギュア日本勢 過去の功績「たくさんの選手が活躍」

荒川静香さん

「一回だけじゃだめなんです」

「そのあと選手が多くの人に応援してもらえるほどに頑張り続けた結果で、今の坂本選手まで、羽生結弦選手がいたり、たくさんの選手が活躍をしたということが、フィギュアスケート界の歴史において大きな功績だと思う」

中井亜美選手は浅田真央さんに憧れ、フィギュアスケートを始めた。

■日本のフィギュア界“憧れの連鎖”次は…

鍵山優真選手や佐藤駿選手は、羽生結弦さんを目標にしている。

フィギュアスケート男子シングル銀メダル 鍵山 優真選手（22）

「日本のフィギュアスケートは昔から偉大なるレジェンドの方が日本を引っ張って」

「今は坂本選手や木原選手のような尊敬する方が、この五輪でも素晴らしい演技をしていたので、今度は自分がみんなのお手本、背中を見せて先輩方のように輝けるように、自分らしくいたいと思います」

■メダリストに憧れて…五輪の舞台へ

今回誕生したメダリストに憧れる子どもたちも…

子ども

「中井亜美選手みたいにスケーティングがうまくなりたいです」

子ども

「坂本花織選手に憧れています。オリンピック出たいです」

坂本選手は自身の今後についてこう語った。

坂本選手

「いずれ自分自身がコーチとして五輪に戻って、教え子をメダルに導いていけるように全力でサポートしていけたら、また五輪にふと現れるかなと思います」

（2月22日放送『真相報道バンキシャ！』より）