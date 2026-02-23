レンチンで時短発酵！蜂蜜×チーズが甘じょっぱい「フライパンでチーズナン」
Xフォロワー数72万人超（2026年2月時点）を誇る「ぼく」さんは、地元の菓子業界で4年半の修業を積んだ後、上京してアニメ会社のアニメーターとして就職。その後、SNSで公開したレシピイラストが注目を集め、イラスト料理研究家として活躍しています。ぼくさんが紹介するのは、初心者でも簡単で再現性が高い絶品おやつのレシピ。手順は少なく、オーブン不要、さらに家にある道具だけで作れるため、初心者でも気軽にトライできます。
※本記事はぼく著の書籍『多幸感で満たされる〜！ぼく流 禁断のスイーツ』から一部抜粋・編集しました。
■レンチン発酵20分！「フライパンでチーズナン」
とろけるチーズがたっぷり詰まった、時短発酵のお手軽ナンです。
【材料】（2人分）
・強力粉…200g
・塩…3g
Ａ・水…50cc
・牛乳…80cc
Ｂ・ドライイースト…3g
・砂糖…15g
・ピザ用チーズ…80g
・蜂蜜…好きなだけ
【使用道具】
ゴムベラ
ボウル
フライパン
（1）ボウルに強力粉200gを入れて片側に寄せ、強力粉のてっぺんに塩3gを置く
（2）マグカップにAを注ぎ、500wで40秒レンジ加熱する。谷側に流し入れたら、水分に浸るようにBも加える
（3）塩が最後に合流するようにゴムベラで混ぜる。まとまってきたら手で滑らかになるまでこね、球体にまとめる
（4）ふんわりラップをして200wで30秒レンジ加熱したら、扉を開けずに20分放置する。ひとまわり大きくなっていればOK
（5）フライパンに生地を入れてのばし、ピザ用チーズ80gをのせる
（6）ピザ用チーズを包んで平たく整え、蓋をしつつ弱火で3分焼く。ひっくり返して再び蓋をし、弱火で2分焼いたら、カットして蜂蜜をかける
◆ポイント
市販のカレーを用意して浸しながら食べても美味しい！
※1歳未満の乳児にはちみつを与えないようにしてください。
著＝ぼく／『多幸感で満たされる〜！ぼく流 禁断のスイーツ』