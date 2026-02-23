２月２３日（月）のヒルナンデス！は★EXILE TAKAHIROさんと下関旅★
★EXILE TAKAHIROさんと下関旅★
小峠さんの親友 EXILE TAKAHIROさんの生まれ故郷・山口県下関市旅
星野リゾートグループが手掛けるリゾナーレ下関が新規オープン！
地元の方おすすめ！春のお出かけにも楽しめるスポットや
絶品ご当地グルメが続々！
＜出演者＞
TAKAHIRO(EXILE)・小峠英二・やす子
＜今回紹介した店舗＞
★唐戸市場
山口県下関市唐戸町
◎木村商店
・国産とらふぐ刺身 1000円
◎仁井田商店
・本マグロの脳天(約150g)1500円
◎下関勇次水産
・とらふぐ身欠き ７５００円
★火の山公園
山口県下関市みもすそ川町
★リフレッシュパーク豊浦
山口県下関市豊浦町大字川棚
★グランド―ム下関
山口県下関市前田
★カモンワーフ
山口県下関市唐戸町
◎すし遊館
・ふぐ三昧セット 1826円
◎木村商店
・白子焼き(6個入り) 980円
★リゾナーレ下関
山口県下関市あるかぽーと
★焼肉やすもり
山口県下関市竹崎町(グリーンモール通り)
・とんちゃん鍋(２人前) １２００円