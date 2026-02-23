★EXILE TAKAHIROさんと下関旅★

小峠さんの親友 EXILE TAKAHIROさんの生まれ故郷・山口県下関市旅

星野リゾートグループが手掛けるリゾナーレ下関が新規オープン！

地元の方おすすめ！春のお出かけにも楽しめるスポットや

絶品ご当地グルメが続々！

＜出演者＞

TAKAHIRO(EXILE)・小峠英二・やす子

＜今回紹介した店舗＞

★唐戸市場

山口県下関市唐戸町

◎木村商店

・国産とらふぐ刺身 1000円

◎仁井田商店

・本マグロの脳天(約150g)1500円

◎下関勇次水産

・とらふぐ身欠き ７５００円

★火の山公園

山口県下関市みもすそ川町

★リフレッシュパーク豊浦

山口県下関市豊浦町大字川棚

★グランド―ム下関

山口県下関市前田

★カモンワーフ

山口県下関市唐戸町

◎すし遊館

・ふぐ三昧セット 1826円

◎木村商店

・白子焼き(6個入り) 980円

★リゾナーレ下関

山口県下関市あるかぽーと

★焼肉やすもり

山口県下関市竹崎町(グリーンモール通り)

・とんちゃん鍋(２人前) １２００円