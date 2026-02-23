MLB・カブスの鈴木誠也選手が日本時間23日、日本への出発前最後となるジャイアンツ戦に出場。いよいよ明日、日本に向けて出発します。

この日「3番・センター」でスタメン出場した鈴木選手。第1打席を無死1、2塁で迎えると、セカンドへのポテンヒットを放ちます。ボールがホーム方向へ返球されたのを見て、鈴木選手はすぐさま2塁へ。しかし2塁でアウトとなると、飛び出していた2塁走者も3塁手前でタッチアウト、3塁で止まっていた走者もベースを離れアウトと、珍しいトリプルプレーが生まれました。鈴木選手は、第2打席では快音ならず。それでも順調な様子をのぞかせています。

明日、日本に向けて出発予定の鈴木選手。アリゾナでの最終戦を終えて「ケガなく終われて、準備もしっかりできたので。あとはもうしっかりやるだけかなと思います」と意気込みます。キャンプではライブBPなど優先的に回してもらえるなど、周囲のサポートを感じたそうで「すごく助かりましたし、ほんとにいろんな人のサポートで今回WBCに行けるというのもあるので、しっかり頑張ります」と思いを語りました。

「もうやるしかないので。やるしかないです」とくり返した鈴木選手。WBCに向けても「なかなかこういう機会ってないと思うので、しっかりかみ締めながら1日1日やりたいと思います」とワクワクした様子をのぞかせながら「みんなと仲良く、1つになってやっていけたらいいかなと思います」と語りました。