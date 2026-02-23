俳優のつるの剛士さんが、56歳で急逝したロックバンド・LUNA SEAのドラマーである真矢さんの訃報を受け、自身のX（旧Twitter）を更新。故人を偲びました。

【写真を見る】【 LUNA SEA・真矢さん 死去 】 つるの剛士さんが追悼 「真矢さんには本当にお世話になりました」





つるのさんは、「自分のカバーアルバムで快くドラムを引き受けてくださったり、TV番組でバンドを組ませていただくなど、真矢さんには本当にお世話になりました。」と、真矢さんへの感謝の想いを綴りました。









そして、「あまりに突然の訃報、信じられませんが真矢さんのご冥福を心よりお祈りいたします。」と、追悼の意を表明するとともに、早すぎる別れを惜しみました。









真矢さんは2020年にステージ4の大腸がん、2025年には脳腫瘍を公表。

懸命なリハビリを続け、今年3月のライブ復帰を目標に掲げていました。

しかし、今月17日午後に容体が急変。23日にバンドの公式サイトを通じて、56歳という若さでの永眠が発表されました。









【担当：芸能情報ステーション】