20日（金）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のヴォレアス北海道は、3月14日（土）、15日（日）にリクルートスタッフィング リック＆スー旭川体育館で行われる第17節VC長野トライデンツ戦に、狩野舞子さんが来場することをクラブ公式サイトで発表した。

狩野さんは八王子実践高校卒業後の2007年に久光製薬スプリングス（現・SAGA久光スプリングス）に入団。2009年に日本代表に選出されると、2010年には海外挑戦も果たし、イタリアのパヴィーアやトルコのベシタクシュでのプレー経験も持つ。また、2012年には銅メダルを獲得したロンドンオリンピックにも出場。2018年に現役を引退してからは、タレントや解説として幅広く活躍している。

14日（土）に行われるGAME1では試合前に狩野さんによるスペシャルトークショーが5分から10分程度行われ、俵にめがけてサーブを打つ「俵サーブチャレンジ」も実施される。

また、15日（日）に行われるGAME2では始球式を務めるほか、試合開始前に40分程度スペシャルバレーボール教室の実施が予定されている。今回の教室は経験の有無は問わずに行われ、狩野さんが直接ポイントを解説・アドバイスをし、「狩野さんチーム vs 参加者」のミニゲームも行われるとのこと。

バレーボール教室の対象となるのは小学生、中学生、高校生で、参加するには3月12日（木）の23:59までに専用フォームから申し込みを行う必要がある。