第98回選抜高校野球大会（3月19日開幕、甲子園）に出場する佐野日大（栃木）が23日、佐野市内の練習場で行った練習を公開した。

この日は3月7日の練習試合解禁に向け、OB会と保護者会がベンチ内の塗装などグラウンドの整備を実施した。整備された施設を目にした三塁手の中村盛汰主将（2年）は「やはり支える方々の存在があって、プレーできていることを実感しました。前回大会（14年選抜＝4強入り）の田嶋さんたちの代を超えるような結果を届けたい」と恩返しを誓った。

OB会、保護者会合わせて約60人が集まり、午前9時から約3時間の作業に励んだ。OB会の笹村正大会長は「練習試合で来てくださったチームに気持ちよくプレーしていただくためにグラウンドを整備しています。例年はOB会だけで塗りきれないところもありましたが、今年は保護者会の力も借りましたのであっという間に終わりました。（出来は）120点です。感謝ですね」と汗を拭った。

そして、14年選抜以来12年ぶりの甲子園出場を果たした選手たちに向け「とにかく楽しんで悔いなく、頑張ってもらいたいです。（校章に記されている）桜旋風を巻き起こしてほしいです」と期待した。今後は3月6日に大阪で組み合わせ抽選が行われ、同19日に大会が開幕する。