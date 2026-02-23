◆オープン戦 巨人ー楽天（２３日・那覇）

新外国人のウィットリー投手が楽天戦（那覇）で実戦初登板。先発し１回を１三振を含む完全に抑えた。スポーツ報知評論家の堀内恒夫氏は「まとまっているし、まだまだ調子はあがってくる。ローテーション投手としておおいに期待できる」と評した。

わずか１イニング、１３球のピッチングではあったが、こいつは期待できるね。２番の中島をフルカウントから真っすぐでズバッと見逃しの三振に仕留めた。決めに行った時に、１５５キロの素晴らしい球。この時期にこのスピードだから、これからもっと上がってくるはずだ。

２０１センチもあるから、もちろん角度がある。一方、その反面、もう少し高めに抜ける球があるかと思ったが１、２球だけ。外国人投手はコントロールが荒れることも多いが、ウィットリーはストライクゾーンに投げる力があり、少なくとも自滅するタイプではないね。

外国人投手が気を付けなきゃいけないのは、投手に不利なカウントでも簡単に真っすぐでストライクを取りにくるところ。そのあたりを、しっかりと教えてあげれば、カットボールなどの変化球の制球もいいし、全体的にまとまりもある。開幕までのさらなる上積みが楽しみだね。（堀内 恒夫）