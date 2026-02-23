親の遺品整理中「聖徳太子の旧一万円札」を“50万円分”発見！ 銀行に預けると「不審なお金」として追求されますか？ 少額なので非課税の範囲内だと思いますが、問題になるでしょうか？

「110万円以下非課税」は贈与税の話

まず、もっとも多い誤解を解いておきましょう。「年間110万円までなら非課税」というのは、生きている人から財産をもらう「贈与税」のルールです。

今回のように、亡くなった親の財産が見つかった場合は「相続税」の対象です。相続財産には「110万円の非課税枠」はありません。たとえ少額であっても相続人全員で分けるべき共有財産であり、勝手に自分のものにすれば「相続財産の横領」や「遺産隠し」にあたります。



銀行窓口で「旧札」を入金すると？

本題である「銀行で怪しまれるか」についてですが、流通する1万円は新紙幣（渋沢栄一）が一般的になっていても、旧紙幣は問題なく入金できます。



窓口で「追及」されることはまれ

結論から言えば、50万円程度の入金であれば、銀行窓口で「出どころ」を追及されることはほぼありません。銀行員が法律に基づき厳格な確認（取引時確認）を行うのは、原則として「200万円を超える現金取引」の場合だからです。



「怪しまれない」が「記録」は残る

しかし、「何も言われなかった＝ほかの相続人にバレない」ではありません。銀行のシステムには、「いつ、誰が、いくら入金したか」という記録が確実に残ります。後日、ほかの相続人が何かの拍子に「取引履歴」をたまたま見たら、入金の事実が知られてしまいます。



「旧札」が決定的な証拠になる

最大のリスクは、入金したのが「すべて旧札」である点です。

もし「これは自分のへそくりだ」と言い訳しても、新紙幣が流通する中で「すべて聖徳太子の旧札」であることは極めて不自然です。

タンス預金とそれを預けること自体は問題ありませんが、40年前のお金を大量に預けると、場合によっては「何か事情のあるお金なのでは」と思われる可能性があります。



見つけたときの正しい対処法

50万円のために親族間の信頼を失うのは、割に合わないのではないでしょうか。現金を見つけたら以下の手順で対処しましょう。

・ほかの相続人に連絡する

正直に報告し、「発見した手間賃として多めにもらえないか」などと提案するほうが賢明です。

・遺産分割協議書を確認する

通常、「後日判明した財産の取り扱い」についての条項があります（例：発見者が取得する、再度協議するなど）。

・税務署への申告の必要性を確認する

遺産総額が「基礎控除（3000万円＋600万円×法定相続人の数）」以下であれば、50万円増えても相続税の申告は不要です。



まとめ

「旧札だから怪しまれるか？」と心配する時点で、後ろめたい気持ちがあるといっていいでしょう。銀行員はスルーしても、入金記録は消せません。「バレないだろう」という甘い考えは捨て、見つけた現金は正直に報告し、堂々と受け取る権利を主張するか、ルール通りに分けることをおすすめします。



出典

国税庁 No.4402贈与税がかかる場合

国税庁 No.4102相続税がかかる場合

政府広報オンライン 金融機関などでの取引時に行う「本人確認」等にご協力ください

執筆者 : 高橋祐太

2級ファイナンシャルプランナー技能士